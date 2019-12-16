Гол аргентинского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредеса в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (4:0) переписан на бразильского форварда парижан Неймара, сообщается на официальном сайте Лиги 1.
Было установлено, что мяч после удара Паредеса задел ногу Неймара и лишь после этого оказался в сетке. Таким образом, автором гола официально назван бразилец, а Паредес лишён первого забитого мяча в составе французского клуба.
Паредес перешёл в "ПСЖ" из петербургского «Зенита» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн.
"Чемпионат.сом"
Лига 1 переписала первый гол Паредеса за "ПСЖ" на Неймара
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