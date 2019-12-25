"Ювентус" намерен подписать полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает La Stampa.
Чтобы снизить сумму трансфера, бьянконери планируют включить в сделку своего полузащитника Эмре Джана, который мало играет при Маурицио Сарри.
Паредес в последних матчах парижан неплохо показал себя, однако аргентинец все равно хочет сменить обстановку. Игрока покупал бывший спортивный директор клуба Антеро Энрике, а главному тренеру команды Томасу Тухелю Паредес был не нужен. В то же время универсальность Джана, который может сыграть как в центре полузащиты, так и на флангах, очень нравится Тухелю.
Паредес, выступавший ранее за "Зенит", провел в этом сезоне 13 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах.
Sport24
"Ювентус" хочет подписать Паредеса и готов включить в сделку Джана
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