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"Ювентус" хочет подписать Паредеса и готов включить в сделку Джана

"Ювентус" намерен подписать полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает La Stampa.

Чтобы снизить сумму трансфера, бьянконери планируют включить в сделку своего полузащитника Эмре Джана, который мало играет при Маурицио Сарри.

Паредес в последних матчах парижан неплохо показал себя, однако аргентинец все равно хочет сменить обстановку. Игрока покупал бывший спортивный директор клуба Антеро Энрике, а главному тренеру команды Томасу Тухелю Паредес был не нужен. В то же время универсальность Джана, который может сыграть как в центре полузащиты, так и на флангах, очень нравится Тухелю.

Паредес, выступавший ранее за "Зенит", провел в этом сезоне 13 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах.

Sport24


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Теги: Ювентус Джан Парадес Серия А ПСЖ Лига 1
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