"Герта" объявила о переходе полузащитника "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Люки Тусар стал игроком "Герты". Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Примечательно, что нынешний сезон 22-летний Тусар завершит во французском клубе. Сумма трансфера, по информации СМИ, составит порядка 24 миллионов евро."Герта" занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 22 очка в 19 матчах. "Лион" занимает 5-е место в Лиге 1, имея 32 очка после 21 тура.