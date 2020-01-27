"Герта" объявила о переходе полузащитника "Лиона"

Lucas Tousart wird Herthaner! ?? Wir freuen uns auf dich, @lucas_tousart29. ??https://t.co/RRnHZdjk2V ?#hahohe pic.twitter.com/vQF40iez9W— Hertha BSC (@HerthaBSC) January 27, 2020
Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Примечательно, что нынешний сезон 22-летний Тусар завершит во французском клубе. Сумма трансфера, по информации СМИ, составит порядка 24 миллионов евро.
"Герта" занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 22 очка в 19 матчах. "Лион" занимает 5-е место в Лиге 1, имея 32 очка после 21 тура.