"Герта" объявила о переходе полузащитника "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Люки Тусар стал игроком "Герты". Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.


Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Примечательно, что нынешний сезон 22-летний Тусар завершит во французском клубе. Сумма трансфера, по информации СМИ, составит порядка 24 миллионов евро.

"Герта" занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 22 очка в 19 матчах. "Лион" занимает 5-е место в Лиге 1, имея 32 очка после 21 тура.


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Теги: Герта Лион Лига 1 Бундеслига Зарубежные трансферы
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# Команда И О
1 РБ Лейпциг 19 40
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