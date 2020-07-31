Москвичи не делали официального запроса, однако они следят за 28-летним французом. Отмечается, что "Страсбург" вполне может продать своего игрока, так как его контракт истекает следующим летом и он может уйти свободным агентом.
В услугах Лала заинтересовано много европейских клубов. "Аугсбург" делал запрос по Кенни, также игроком предметно интересуется "Марсель".
Защитник в завершенном досрочно сезоне Лиги 1 провел за "Страсбург" 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Источник: Le10sport.com
"Спартак" интересуется защитником "Страсбурга" Лала
Защитник "Страсбурга" Кенни Лала может перейти в "Спартак".
Фото: Global Look Press
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