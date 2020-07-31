"Спартак" интересуется защитником "Страсбурга" Лала

Защитник "Страсбурга" Кенни Лала может перейти в " Спартак ".

Фото: Global Look Press

Москвичи не делали официального запроса, однако они следят за 28-летним французом. Отмечается, что "Страсбург" вполне может продать своего игрока, так как его контракт истекает следующим летом и он может уйти свободным агентом.



В услугах Лала заинтересовано много европейских клубов. "Аугсбург" делал запрос по Кенни, также игроком предметно интересуется "Марсель".



Защитник в завершенном досрочно сезоне Лиги 1 провел за "Страсбург" 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.



Источник: Le10sport.com