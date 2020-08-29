"Ренн" одержал победу над "Монпелье", Ле Таллек отметился голом

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Ренн" нанес поражение "Монпелье".

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе гостей голом отметился Ле Таллек, который хочет получить российское гражданство.

Чемпионат Франции

2 тур

"Ренн" - "Монпелье" 2:1


Голы: Ле Таллек, 22 (авто.), Камавинжа, 77, Лаборде, 90+1

Ренн: Сален, Агер, Да Сильва, Соппи, Мауасса, Эну (Гирасси, 65), Камавинжа (Гбоу, 87), Н'Зонзи, Буриго (Мартен, 72), Терье, Рафаэл (Кастильо, 87)

Монпелье: Омлин, Мендеш (Долли, 88), Суке (Бенчама, 88), Конгре, Ристич (Ойонго, 62), Шотар, Саванье (Шкулетич, 88), Ферри (Самбья, 63), Молле, Ле Таллек, Лаборде

Предупреждения: Саванье, 45+1, Н'Зонзи, 53, Да Сильва, 56, Ристич, 60, Буриго, 71

Удаления: Молле, 43, Терье, 73

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Теги: Ренн Монпелье Лига 1
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