24-летний полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус, сообщают СМИ. По данным источника, заболевание протекает бессимптомно. Футболист находится на изоляции.
В нынешнем сезоне Головин сыграл за "Монако" 21 матч во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и 8 голевых передач. В конце августа 2020 года Александр получил тяжелую травму, из-за которой не играл до января 2021 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: у Головина диагностирован коронавирус
Тест на COVID-19 полузащитника "Монако" Александра Головина дал положительный результат.
Фото: МатчТВ
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