По данным источника, участие Головина в матче зависит от того, получит ли "Монако" соответствующее разрешение от руководства Лиги 1.
Напомним, что Головин заразился коронавирусом и находился на изоляции. Болезнь протекала без симптомов.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. "Монако" пребывает на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. В активе "монегасков" 71 очко. От лидирующего "Лилля" команду Нико Ковача отделяют пять очков.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Головин вскоре может вернуться в состав "Монако", клуб ждет разрешения от Лиги 1
Российский полузащитник Александр Головин уже в ближайшее воскресенье, 9 мая, может сыграть за "Монако" в матче 36-го тура Лиги 1 с "Реймсом".
Фото: Reuters
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