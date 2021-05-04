СМИ: Головин вскоре может вернуться в состав "Монако", клуб ждет разрешения от Лиги 1

Российский полузащитник Александр Головин уже в ближайшее воскресенье, 9 мая, может сыграть за "Монако" в матче 36-го тура Лиги 1 с "Реймсом".

Фото: Reuters