Владелец "Монако" Рыболовлев пожертвовал деньги на гуманитарную помощь мирному населению Украины

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев сделал финансовое пожертвование, которое будет использовано для гуманитарной помощи жителям, пострадавшим при конфликте на территории Украины.

Фото: ФК "Монако"

Сообщается, что Рыболовлев перевел деньги Красному Кресту Монако, которые позже перенаправят их пострадавшему населению Украины.



"Сейчас чрезвычайно важно поддержать тех, кому сложнее всего. Поэтому "Монако" и "Серкль Брюгге", я лично и компании, в которые инвестировал семейный траст Рыболовлевых, решили перечислить деньги на оказание гуманитарной помощи", - говорится в заявлении на официальном сайте "Монако".



Напомним, россиянин Дмитрий Рыболовлев с 2011-го года является владельцем "Монако". Также за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.



После 27 туров "Монако" занимает восьмое место во французской Лиге 1. В активе команды 41 очко. Зимой клуб сменил Нико Ковача на посту главного тренера на Филиппа Клемана, который ранее возглавлял "Брюгге".

