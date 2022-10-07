"За тебя заплатили пароход денег — так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с "Дотой", которая никуда не делась… До четырех утра играем! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами", - цитирует Лахтера "СЭ".
В нынешнем сезоне Александр Головин провел 13 матчей за "Монако", в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в 25 млн евро.
После 9 туров "Монако" занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В активе команды Филиппа Клемана 17 набранных очков.
Агент Лахтер: Головин играет в компьютерные игры до четырех утра! В "Монако" знают, штрафуют, но ничего не меняется
Агент Деннис Лахтер рассказал, что полузащитник "Монако" Александр Головин много времени посвящает компьютерным играм.
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