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Глик: Головин – хороший парень и исключительный игрок. Я его фанат, как и фанат "Монако"

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Защитник сборной Польши Камиль Глик после матча со сборной Мексики на ЧМ в Катаре поделился мнением о российском полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: AFP
– Головин – хороший парень и исключительный игрок. Я его фанат, как и фанат "Монако". Я играл с ним два года – было достаточно времени оценить его талант. Не стоит ли ему уйти на повышение? Вопрос к Саше, а не ко мне, – передает слова Глика "Чемпионат".

Центральный защитник сборной Польши Камиль Глик играл во французском "Монако" в период с июля 2016 года по сентябрь 2020 года. После этого и по сей день Глик является футболистом итальянского "Беневенто". За сборную Польшу Камиль на данный момент провел 99 матчей, следующая игра с Саудовской Аравией во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу станет для него сотой. Глик дебютировал за национальную команду 20 января 2010 года. Вчера сборная Польша сыграла вничью со сборной Мексикой (0:0). Капитан и лидер польской команды Роберт Левандовски не реализовал пенальти.


Глик Головин Монако
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