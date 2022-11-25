- Саша заслужил это своим отношением и работой на тренировках и играх. Он всегда выкладывается на максимум. Болельщики "Монако" очень тепло относятся к Саше. Они видят, что он всегда отдает все силы игре, - передает слова Клюева "СЭ".
Ранее стало известно, что 26-летний российский полузащитник "Монако" Александр Головин был выбран болельщиками монегасков в качестве лучшего игрока ноября, в проведенном интернет-опросе футболист набрал 46% от всех голосов участников. В ноябре 2022 года Головин провел за свой клуб 3 матча, отметившись в них забитым голом и результативной передачей.
Болельщики "Монако" признали Головина лучшим игроком ноября
Агент Головина - о признании его игроком месяца в "Монако": Саша заслужил это
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев прокомментировал выбор футболиста болельщиками клуба в качестве лучшего игрока ноября 2022 года.
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