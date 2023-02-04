По сообщениям СМИ, дортмундская "Боруссия" заинтересована в услугах 26-летнего российского атакующего хавбека Александра Головина Сам воспитанник ЦСКА хотел бы продолжить карьеру в Бундеслиге. Отмечается, что на данный момент руководство немецкого клуба не обращалось в "Монако" по поводу возможного трансфера.
Так же данную информацию подтвердил агент Головина Александр Клюев:
- Боруссия интересуется Головиным, - сказал агент.
Александр Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. В этом сезоне российский хавбек принял участие в 29 играх за монегасков. В активе Александра 4 мячей и 6 ассистов. Transfermarkt оценивает актуальную трансферную стоимость Головина в 22 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Боруссия" Дортмунд заинтересована в приобретении Головина. Агент игрока подтвердил интерес
Российский футболист Александр Головин может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Фото: Getty Images