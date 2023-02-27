– А что, у Головина были еще какие-то варианты? Интерес "Боруссии" Дортмунд? Если бы было конкретное предложение от них, то он перешел бы туда. Думаю, это было только на уровне разговоров. Если "Монако" предложил переподписать контракт, то почему бы и не подписать?
"Монако" разве плохой клуб? Один из лучших клубов Франции вместе с "ПСЖ", "Марселем" и "Лионом". От добра добра не ищут. Если бы было предложение от "Боруссии", то туда поехать было бы неплохо, поменять страну. Продление контракта с "Монако" – это хорошая сделка для Головина, – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
27 февраля стало известно, что 26-летний Головин подписал продление контракта с "Монако" до конца сезона-2025/26. Официального подтверждения информации от монегасков не последовало. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника сборной России всерьез заинтересована дортмундская "Боруссия".
В текущем сезоне Головин записал на свой счет шесть мячей и шесть голевых пасов за "Монако", цвета которого он защищает с 2018 года. Рыночная стоимость уроженца Кемеровской области оценивается в 22 млн евро.
Канчельскис: продление контракта с "Монако" – хорошая сделка для Головина
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что россиянин Александр Головин продлил контракт с "Монако" до 2026 года.
Фото: Globall Look Press