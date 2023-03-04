- Реализовал ли Головин свой потенциал? Думаю, да. Александр — один из лучших российских игроков.
Александр Головин несколько дней назад продлил контракт с "Монако", за который выступает с 2018 года, до 2026 года. Полузащитник монегасков является одним из немногих российских футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. В топ-5 лигах Европы кроме Головина играет только Алексей Миранчук, защищающий цвета итальянского "Торино".
Источник: "РБ Спорт"
Капелло: Александр Головин - один из лучших российских игроков. Он реализовал свой потенциал
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что полузащитник "Монако" Александр Головин является одним из лучших российских игроков.
ФК "Монако"