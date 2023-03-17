- Головин сыграет за сборную России. Клуб его отпустил, - приводит комментарий пресс-атташе Sport24.
Наставник сборной России Валерий Карпин вместе со своим тренерским штабом принял решение включить в окончательную заявку сборной России на предстоящий сбор 26-летнего атакующего хавбека Александра Головина, защищающего цвета "Монако". В этом сезоне россиянин является одним из лидеров команды Филиппа Клемана. На его счету 37 встреч в различных турнирах. В них воспитанник ЦСКА сумел 6 раз поразить ворота соперников, а также отметиться 7 голевыми пасами. Команда Карпина в ходе мартовского сбора проведет 2 контрольных поединка. В соперниках Иран и Ирак. У активе Головина 45 игр за сборную России, в которых он забил 5 голов.
Пресс-атташе "Монако": клуб отпустит Головина в сборную России
Российский футболист "Монако" Александр Головин сможет принять участие в мартовском сборе национальной команды России.
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