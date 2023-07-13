"Может, это уже была безвыходная ситуация для Кузяева. Для меня это огромная новость — такой переход. Может, у клуба какой-то интересный серьезный проект... По статусу команда ниже "Зенита", — сказал Билялетдинов.
30-летний Кузяев заключил контракт с новой командой на два сезона. Для Далера это первый европейский опыт, прошлые шесть сезонов он провёл в составе "Зенита", с которым выиграл пять чемпионатов страны. 30 июня контракт между сторонами подошёл к концу, Кузяев отказался его продлевать.
Источник: "Спорт день за днём".
Д. Билялетдинов — о Кузяеве в "Гавре": может, это безвыходная ситуация. По статусу команда ниже "Зенита"
Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов прокомментировал переход Далера Кузяева в "Гавр".
Фото: ФК "Гавр"