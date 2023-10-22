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Головин: оба гола "Метцу" неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли

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Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился эмоциями от дубля и победы в домашнем матче 9-го тура чемпионата Франции над "Метцем" (2:1).
Фото: Globall Look Press
– Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути. Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка.

Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли, – цитирует 27-летнего россиянина "СЭ".

22 октября "Монако" одержал победу над "Метцем" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Франции и вернулся на верхнюю строчку в таблице Лиги 1. Встреча прошла на стадионе "Луи II" и завершилась со счетом 2:1 (1:1) в пользу монегасков. На 4-й минуте сенегальский полузащитник Ламин Камара вывел "Метц" вперед - 0:1. Полузащитник "Монако" Александр Головин точным ударом на 42-й минуте восстановил равенство. На 55-й минуте 27-летний россиянин оформил дубль и принес победу своей команде - 2:1.

Благодаря этому результату "Монако" набрал 20 очков и вернулся на первое место в таблице чемпионата Франции. "Метц" с 8 очками идет в зоне вылета на 16-й строчке.


Монако Метц Головин Лига 1
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