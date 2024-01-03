Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
19:00
КадисНе начат
Сельта
21:15
БетисНе начат
Реал Мадрид
21:15
МальоркаНе начат
Жирона
23:30
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
20:00
СассуолоНе начат
Рома
23:00
КремонезеНе начат

Суперкубок Франции

ПСЖ
22:45
ТулузаНе начат

Тарханов - о Головине: если менять "Монако", то на "Реал", "Барселону" или "Ман Сити"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный тренер Александр Тарханов посоветовал полузащитнику "Монако" Александру Головину попробовать силы в топ-клубе.
Фото: Getty Images
"Монако" - хороший клуб, но не топовый. "Реал", конечно, сильнее клуб, и там будет ему интересно. Если менять, то, разумеется, на "Барселону", "Реал" или "Манчестер Сити". Он ещё молодой, почему бы не задуматься о том, чтобы поиграть в командах посильнее?" - цитирует Тарханова источник.

В текущем сезоне Александр Головин оформил 5+2 по системе гол+пас в составе "Монако", а его команда идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. Кроме того, Головин был признан лучшим игроком "Монако" по итогам первой половины сезона, а авторитетное издание L'Equipe включило россиянина в символическую сборную турнира по итогам 2023-го года.

Источник: "Евро-Футбол"

Лига 1 Тарханов Головин Монако
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится