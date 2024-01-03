"Монако" - хороший клуб, но не топовый. "Реал", конечно, сильнее клуб, и там будет ему интересно. Если менять, то, разумеется, на "Барселону", "Реал" или "Манчестер Сити". Он ещё молодой, почему бы не задуматься о том, чтобы поиграть в командах посильнее?" - цитирует Тарханова источник.
В текущем сезоне Александр Головин оформил 5+2 по системе гол+пас в составе "Монако", а его команда идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. Кроме того, Головин был признан лучшим игроком "Монако" по итогам первой половины сезона, а авторитетное издание L'Equipe включило россиянина в символическую сборную турнира по итогам 2023-го года.
Источник: "Евро-Футбол"
Тарханов - о Головине: если менять "Монако", то на "Реал", "Барселону" или "Ман Сити"
Футбольный тренер Александр Тарханов посоветовал полузащитнику "Монако" Александру Головину попробовать силы в топ-клубе.
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