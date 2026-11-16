Маслов назвал критику в адрес Максименко несправедливой

"У Макси произошёл небольшой спад, но в целом всё равно, мне кажется, что большая часть критики необоснованна", — заявил экс-защитник "Спартака".
Маслов напомнил, что Максименко неоднократно признавался лучшим футболистом сезона в клубе и продолжает демонстрировать стабильную игру.
"Судить по некоторым отрезкам не стоит — на данный момент это основной вратарь "Спартака"", — подчеркнул футболист.
В нынешнем сезоне РПЛ Максименко провёл 13 матчей, пять из которых завершил без пропущенных мячей.
Источник: Metaratings.ru