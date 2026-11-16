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Маслов назвал критику в адрес Максименко несправедливой

Бывший защитник московского "Спартака" Павел Маслов считает, что болельщики и эксперты слишком строго оценивают игру Александра Максименко, несмотря на его недавний спад.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
Голкипер красно-белых регулярно сталкивается с критикой, однако Маслов уверен, что отдельные неудачные эпизоды не должны перечёркивать его заслуги перед командой.

"У Макси произошёл небольшой спад, но в целом всё равно, мне кажется, что большая часть критики необоснованна", — заявил экс-защитник "Спартака".

Маслов напомнил, что Максименко неоднократно признавался лучшим футболистом сезона в клубе и продолжает демонстрировать стабильную игру.

"Судить по некоторым отрезкам не стоит — на данный момент это основной вратарь "Спартака"", — подчеркнул футболист.

В нынешнем сезоне РПЛ Максименко провёл 13 матчей, пять из которых завершил без пропущенных мячей.

Источник: Metaratings.ru

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