- Доннарумма - топ-вратарь, один из лучших на планете. Сафонов вряд ли выиграет конкуренцию, но он всё равно научится очень многому. Удачи ему в Париже, - передаёт слова Капелло "Советский спорт".
Ранее итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 25-летний голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов подписал контракт до июня 2029 года с французским "ПСЖ", сумма трансферной компенсации составила 20 миллионов евро. Основный вратарём парижан является 25-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, родившийся в один день с Сафоновым.
Капелло высказался о перспективах конкуренции Сафонова и Донннаруммы в "ПСЖ"
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал вероятный переход во французский "ПСЖ" голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова.
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