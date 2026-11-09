Сафонов рассказал, как потерял багаж по прилете в сборную России

"Какой же дебилизм просто. Потеряли багаж один. Хорошо, не с бутсами, мне хоть есть тренироваться в чём. [...] Говорят: "Можем сделать доставку, не проблема. В течение двух суток". А я завтра-послезавтра уже улетаю в Узбекистан. Мариша — в Краснодар. И кому вы будете доставлять его?" — возмутился Сафонов.
В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 12 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября встретится с Венесуэлой в Краснодаре.
В текущем сезоне голкипер провел 16 матчей за "ПСЖ" и четыре раза сыграл на ноль.
Источник: "Советский спорт"