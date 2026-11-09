Сафонов рассказал, как потерял багаж по прилете в сборную России

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов столкнулся с неприятной ситуацией после прибытия в расположение национальной команды: его чемодан потеряли, а обещанная доставка заняла бы до двух суток.

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"Какой же дебилизм просто. Потеряли багаж один. Хорошо, не с бутсами, мне хоть есть тренироваться в чём. [...] Говорят: "Можем сделать доставку, не проблема. В течение двух суток". А я завтра-послезавтра уже улетаю в Узбекистан. Мариша — в Краснодар. И кому вы будете доставлять его?" — возмутился Сафонов.