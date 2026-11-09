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Сафонов рассказал, как потерял багаж по прилете в сборную России

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов столкнулся с неприятной ситуацией после прибытия в расположение национальной команды: его чемодан потеряли, а обещанная доставка заняла бы до двух суток.
Фото: Jean Catuffe / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Голкипер рассказал об инциденте в видео, опубликованном в своем телеграм-канале. По словам Сафонова, багаж не удалось получить сразу, поскольку забрать его может только человек, на которого он оформлен. При этом предложенная авиаперевозчиком доставка уже не имела смысла: в ближайшие дни футболист должен отправиться в Узбекистан, а его семья — в Краснодар.

"Какой же дебилизм просто. Потеряли багаж один. Хорошо, не с бутсами, мне хоть есть тренироваться в чём. [...] Говорят: "Можем сделать доставку, не проблема. В течение двух суток". А я завтра-послезавтра уже улетаю в Узбекистан. Мариша — в Краснодар. И кому вы будете доставлять его?" — возмутился Сафонов.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 12 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября встретится с Венесуэлой в Краснодаре.

В текущем сезоне голкипер провел 16 матчей за "ПСЖ" и четыре раза сыграл на ноль.

Источник: "Советский спорт"

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