"Когда была история с алиментами Сафонова, три-четыре французские газеты успели написать, что "ПСЖ" не должен приобретать футболиста с такой репутацией. Там журналисты могут очень здорово наехать, а если тебе нечего ответить, то будут проблемы", - заявил Шмурнов.
14-го июня французский "ПСЖ" объявил о подписании вратаря сборной России Матвея Сафонова. По данным прессы, сумма трансферов с учетом бонусов составит 20 миллионов евро. Сам футболист заключил с чемпионами Франции контракт до конца сезона 2028/29.
Напомним, бывшая жена Матвея Сафонова обвиняет голкипера сборной России в неуплате алиментов. По словам экс-супруги и ее представителей, задолженность Сафонова составляет 60 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что вратарю был запрещен выезд за пределы Российской Федерации.
Источник: "Чемпионат"
Шмурнов: три-четыре французские газеты успели написать, что "ПСЖ" не должен приобретать Сафонова из-за репутации
Футбольный комментатор Александр Шмурнов рассказал о критике "ПСЖ" со стороны прессы за трансфер голкипера Матвея Сафонова из "Краснодара".
Фото: Telegram-канал Александра Шмурнова