"Сафонов - вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в "ПСЖ" — это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше", - цитирует Буффона "СЭ".
Французский "ПСЖ" приобрёл голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова за 20 миллионов евро с учётом бонусных выплат - вратарь подписал контракт с клубом до лета 2029 года. В завершившемся сезоне Сафонов провёл за южан 30 матчей, пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата - южан отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко.
Напомним, что "ПСЖ" в минувшем сезоне стал чемпионом Франции - парижане обогнали ближайшего преследователя - "Монако" на девять очков.
Буффон: Сафонов - вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в "ПСЖ" - это большой шаг вперед
Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о переходе Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"