"В России мы будем добиваться банкротства Матвея Сафонова. А судебный процесс будет продолжен уже на территории Франции", - цитирует юриста "Чемпионат".
В летнее трансферное окно Матвей Сафонов перебрался из "Краснодара" в "ПСЖ". Ранее сообщалось, что голкиперу удалось выехать из России, несмотря на наложенный на него запрет на выезд из страны. По данным СМИ, задолженность футболиста перед бывшей женой по неуплате алиментов превышает 59 миллионов рублей.
Ожидается, что Матвей Сафонов присоединится к "ПСЖ" 15-го июля и начнет подготовку к сезону 2024/25.
Адвокат экс-супруги Сафонова: судебный процесс будет продолжен уже во Франции
Адвокат бывшей жены голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова Максим Шилов рассказал о планах продолжить преследование футболиста за неуплату алиментов во Франции.
Фото: официальный сайт "ПСЖ"