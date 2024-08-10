"Матвей нормально обустроился в "ПСЖ". Он всем доволен - тренировочным процессом и клубом, все в порядке", - приводит слова Евгения Сафонова ТАСС.
Этим летом Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" во французский "ПСЖ". Сумма компенсации за переход 25-летнего вратаря составила 20 млн евро. Голкипер заключил с парижанами 5-летний контракт.
Дебютный матч за "ПСЖ" Сафонов провёл 7 августа. Он отыграл все 90 минут в товарищеской встрече против австрийского "Штурма". Игра завершилась со счётом 2:2.
Отец Сафонова рассказал о первых впечатлениях вратаря от пребывания в "ПСЖ"
Евгений Сафонов, отец вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова, рассказал о первых впечатлениях сына от пребывания во французском клубе.
Фото: ФК "ПСЖ"