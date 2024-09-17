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Рыжиков: удивлён переходу Сафонова в "ПСЖ"

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Бывший вратарь сборной России по футболу Сергей Рыжиков поделился своим мнением о переходе голкипера Матвея Сафонова из "Краснодара" во французский "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Я был удивлён, что при такой геополитической ситуации большой клуб обратил внимание на Матвея Сафонова. Очень обрадовался, что ещё один наш человек будет играть в Европе. Желаю Матвею забронировать за собой ворота "ПСЖ", - приводит слова Рыжикова "Чемпионат".

Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" во французский футбольный клуб "ПСЖ" летом 2024 года. Парижане заплатили команде из Краснодарского края за трансфер 25-летнего голкипера 20 млн евро. В текущем сезоне вратарь сборной России пока не провёл ни одной игры в составе действующих чемпионов Франции.

Матвей Сафонов ПСЖ Сергей Рыжиков
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