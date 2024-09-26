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Мостовой - о продлении контракта Головина в "Монако": это подтверждение моих слов

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Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой поделился своим мнением о продлении полузащитником "Монако" Александра Головина контракта с клубом.
Фото: IMAGO
"Это отличный вариант и подтверждение моих слов, сказанных 6 лет назад. Когда кто-то только сказал, что Головина хотят купить, я сказал, мол, конечно, должен уезжать. Многие кричали: "Зачем ехать в "Монако"? Это не его уровень". А я удивлялся, как люди могут это говорить? Вы что, с ума посходили? "Монако" — одна из лучших команд Франции и в Европе всё время. И вот уже прошло 6 лет, конечно, если он подпишет, то правильно сделает", - приводит слова Мостового Metaratings.

Александр Головин выступает за "Монако" с июля 2018 года, когда монегаски выкупили его у московского ЦСКА за 30 млн евро. С тех пор российский полузащитник принял участие в 207 матчах за "Монако", в которых забил 31 гол, отдал 39 голевых передач, получил 39 жёлтых карточек.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что игрок сборной России продлил контракт с клубом из чемпионата Франции до конца сезона-2028/29. Предыдущее соглашение истекало 30 июня 2026 года.

Александр Мостовой Александр Головин Монако
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