"Когда Сафонов только переходил в "ПСЖ", я говорил, что у команды будет много игр, поэтому Матвей будет получать шансы. "ПСЖ" идёт на первом месте, а по воротам бьют три раза за игру — конечно, Сафонов будет стоять "на ноль". Но Матвей пользуется своим шансом — правильно делает", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня, 23-го ноября, "ПСЖ" одержал победу над "Тулузой" в матче 12-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0, российский голкипер Матвей Сафонов начал игру с первых минут и провел на поле весь матч. После 12-ти сыгранных туров парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1 с 32-мя набранными очками.
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт с парижанами до лета 2029 года. В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 5 матчей, пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах.
Мостовой: по воротам бьют три раза за игру - конечно, Сафонов будет стоять "на ноль"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"