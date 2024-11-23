Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 2 1 2
РостовЗавершен
Химки
16:30
КраснодарНе начат
Спартак
18:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Алания
0 - 1 0 1
Урал2 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Балтика
19:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 1 0 1
Челси1 тайм
Астон Вилла
18:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
18:00
БрайтонНе начат
Арсенал
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
20:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
1 - 0 1 0
Бетис1 тайм
Атлетико
18:15
АлавесНе начат
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
Жирона
20:30
ЭспаньолНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
17:00
ИнтерНе начат
Милан
20:00
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
17:30
БохумНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Боруссия Д
17:30
ФрайбургНе начат
Айнтрахт
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
19:00
МарсельНе начат
Сент-Этьен
21:00
МонпельеНе начат
Реймс
23:00
ЛионНе начат

Мостовой: по воротам бьют три раза за игру - конечно, Сафонов будет стоять "на ноль"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Когда Сафонов только переходил в "ПСЖ", я говорил, что у команды будет много игр, поэтому Матвей будет получать шансы. "ПСЖ" идёт на первом месте, а по воротам бьют три раза за игру — конечно, Сафонов будет стоять "на ноль". Но Матвей пользуется своим шансом — правильно делает", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Сегодня, 23-го ноября, "ПСЖ" одержал победу над "Тулузой" в матче 12-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0, российский голкипер Матвей Сафонов начал игру с первых минут и провел на поле весь матч. После 12-ти сыгранных туров парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1 с 32-мя набранными очками.

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт с парижанами до лета 2029 года. В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 5 матчей, пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах.

Матвей Сафонов
ПСЖ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится