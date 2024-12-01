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Веденеев: Сафонову нужно стоять без ошибок, чтобы заслужить место в основе "ПСЖ"

Экс-защитник петербургского "Зенита" Сергей Веденеев оценил выступление российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"
- Матвею нужно стоять без ошибок, чтобы заслужить постоянное место в составе. Игра на выходах у него не самое сильное место. Во французском чемпионате все высокие и очень хорошо борются на втором этаже, поэтому будет очень трудно, - цитирует слова Веденеева Vprognoze.

Напомним, воспитанник "Краснодара" на этой неделе сыграл за "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов с "Баварией" (0:1) и допустил результативную ошибку при подаче углового. Вчера, 30 ноября, "ПСЖ" сыграл вничью с "Нантом", Сафонов остался на скамейке - вместо него в воротах был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Всего Сафонов провел за "ПСЖ" шесть матчей во всех турнирах, пропустил три мяча и в трех встречах смог отстоять "на ноль". Его контракт с парижанами рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость 25-летнего вратаря оценивается в 20 миллионов евро.

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