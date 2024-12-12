"Что бы французы ни писали про Сафонова, что он там ошибается, ошибаются все. В матче с "Баварией", где они проиграли, если посмотреть по количеству спасений у Матвея, то та результативная ошибка всего одна. Да, желательно их не допускать, но так получилось. Но то, сколько он в этом же матче выручил, почему-то никто не заметил. Это французские газеты – думаю, санкции и тут в спорт пришли", - приводит слова Чанова "Советский спорт".
Французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария" сыграли друг с другом 26 ноября в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 на домашнем стадионе немецкого клуба. Встреча завершилась победой "Баварии" со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит защитником хозяев Ким Мин Джэ после ошибки российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова при подаче углового на 38-й минуте. При этом парижане на 56-й минуте остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил нападающий Усман Дембеле.
Для Сафонова этот матч стал шестым в составе "ПСЖ" после перехода во французский клуб летом 2024 года. В этом матче голкипер сборной России отбил 6 ударов в створ из 7. В дальнейших матчах парижан Сафонов оставался в запасе.
"Санкции и тут пришли". Чанов раскритиковал французские газеты за описание игры Сафонова в "ПСЖ"
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выступление во французском "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"