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Матвей Сафонов: моя первая тренировка в "ПСЖ" была ужасной

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о первых 6 месяцах, которые он провёл в составе французского клуба.
Фото: IMAGO
"Мои первые шесть месяцев интересны, это совершенно другой уровень для меня. Конечно, мне нужно время на адаптацию, сейчас мне легче. Когда я приехал сюда, моя первая тренировка была ужасной, потому что всё было очень быстро", - приводит слова Сафонова "РИА Новости" со ссылкой на beIN SPORTS.

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с июля 2024 года, когда парижане договорились с футбольным клубом "Краснодар" о выкупе российского вратаря за 20 млн евро. Контракт между голкипером и чемпионами Франции был заключен на срок до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне Сафонов в составе "ПСЖ" в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых ему трижды удалось завершить игру без пропущенных голов, а в других матчах всего им было пропущено 6 голов.

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