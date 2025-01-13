"Сафонов в последних играх выходил в старте "ПСЖ" из-за травмы Доннаруммы. Естественно, что Матвей играл, пока итальянец не вернулся. Дай Бог, чтобы Сафонов закрепил за собой место основного вратаря. В 2025 году я желаю ему закрепиться в основе "ПСЖ" и показывать свою лучшую игру", - приводит слова Дасаева Metaratings.
Вратарь сборной России Матвей Сафонов в июне 2024 года стал игроком французского "ПСЖ", который выкупил голкипера у футбольного клуба "Краснодар" за 20 млн евро и заключил с ним контракта срок до конца сезона-2028/29.
После перехода Сафонов в составе новой команды в общей сложности 8 раз выходил на поле в официальных матчах, трижды оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных играх всего пропустил 6 голов.
Дасаев: дай Бог, чтобы Сафонов закрепился в основе "ПСЖ"
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился своими ожиданиями от выступления в 2025 году российского вратаря Матвея Сафонова во французском "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"