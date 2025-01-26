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Первак: вратарей из России в Европе не ждут - у нас только Сафонов в "ПСЖ" появился

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак высказался о востребованности российских вратарей в Европе.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Мы столько говорим о российской вратарской школе, но существуют в мире школы не менее значимые и интересные. У нас только в "ПСЖ" вот сейчас Сафонов появился, а до этого долгое время наши голкиперы не играли в европейских чемпионатах. Мы там не блещем. Туда берут, например, бразильских вратарей, а русских голкиперов там не ждут", — приводит слова Первака Legalbet.

Российский голкипер, воспитанник академии футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов в июне 2024 году был приобретен французским "ПСЖ" за 20 миллионов евро. Контракт вратаря с парижанами был заключён на срок до 30 июня 2029 года.

После трансфера 25-летний россиянин в составе новой команды в общей сложности 8 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых ему удалось трижды сыграть "на ноль", а в остальных играх он всего пропустил 6 голов.

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