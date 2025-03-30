"Доннарумма очень достойный и сильный конкурент, у которого большое количество сыгранных матчей в международных матчах и наград. Но при этом Матвей сегодня считается равноценной боевой единицей в ПСЖ во многих компонентах, и ошибок у него на сегодняшний день (одна) меньше. А при начале атаки при прессинге соперника Матвей лучше находит правильные решения, и качество передач у него выше", - приводит слова Кафанова "Интерфакс".
Российский вратарь Матвей Сафонов является игроком французского "ПСЖ" с июня 2024 года. Действующий контракт голкипера с футбольным клубом из Парижа рассчитан на срок до 30 июня 2029 года.
После перехода в составе своей новой команды Сафонов принял участие в 13 официальных матчах, в которых 6 раз отстоял "на ноль", а в остальных 7 матчах всего пропустил 8 голов. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего вратаря составляет 22 миллиона евро.
В то же время вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в текущем сезоне 31 раз появился на поле в официальных матчах, в которых оформил 9 "сухарей" и пропустил 29 голов.
Кафанов рассказал, в чем Сафонов лучше Доннарумму
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, в чем Матвей Сафонов превосходит своего одноклубника по "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумму.
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