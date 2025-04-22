"Мечтаю о том, чтобы наш российский вратарь завоевал кубок Лиги чемпионов и Кубок Франции. Думаю, что у всех четырёх полуфиналистов примерно равные шансы на победу", - приводит слова Кафанова "Чемпионат".
Французский "ПСЖ", в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, в текущем сезоне вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против лондонского "Арсенала". Кроме того, парижанам предстоит выступление в финале Кубка Франции против "Реймса".
Напомним, "ПСЖ" в этом сезоне досрочно стал чемпионом Франции, а также стал обладателем Суперкубка Франции.
Кафанов: мечтаю, чтобы Сафонов с "ПСЖ" завоевал кубок Лиги чемпионов
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о российском вратаре французского "ПСЖ" Матвее Сафонове.
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