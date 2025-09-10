"Я знаю правду". Сафонов - о возможном уходе из "ПСЖ"

"Я думаю, что это нервировало тех, кто читал (новости); может, тех, кто не хотел, чтобы я переходил, но меня никоим образом это не трогает, потому что я-то знаю правду (улыбается)" - приводит слова Сафонова "Матч ТВ".
Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года - российский голкипер провел за парижан в прошлом сезоне 17 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил ворота "сухими" в 5 встречах. В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за парижан. Сообщалось, что россиянин может покинуть клуб из-за перехода украинского защитника Ильи Забарного в стан парижан. Контракт Сафонова с клубом рассчитан до лета 2029 года.
