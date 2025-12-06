Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Франко Камоцци: не важно, кто тренер – игроки "Спартака" обязаны обыграть "Динамо"

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ТАСС
"Дерби – это всегда особенный матч для команд, и здесь на первый план выходят эмоции, и желание. Жду победы "Спартака", не важно, кто тренер – игроки обязаны выигрывать такие матчи. Желаю удачи "Спартаку", - сказал Камоцци.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице (28 очков). Бело-голубые с 20 очками идут на десятой строчке.

Красно-белыми на данный момент руководит Вадим Романов, который исполняет обязанности главного тренера в связи с уходом Деяна Станковича. Аналогичную должность в "Динамо" занимает Ролан Гусев после отставки Валерия Карпина.

