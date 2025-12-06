Франко Камоцци: не важно, кто тренер – игроки "Спартака" обязаны обыграть "Динамо"

"Дерби – это всегда особенный матч для команд, и здесь на первый план выходят эмоции, и желание. Жду победы "Спартака", не важно, кто тренер – игроки обязаны выигрывать такие матчи. Желаю удачи "Спартаку", - сказал Камоцци.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице (28 очков). Бело-голубые с 20 очками идут на десятой строчке.
Красно-белыми на данный момент руководит Вадим Романов, который исполняет обязанности главного тренера в связи с уходом Деяна Станковича. Аналогичную должность в "Динамо" занимает Ролан Гусев после отставки Валерия Карпина.
Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ТАСС