"Спартак" — команда, за которую болею с самого детства, так вышло. "Спартак" всё выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел. С тех пор люблю смотреть матчи, переживаю, конечно, радуюсь победам и огорчаюсь поражениям, как и все болельщики", — приводит слова Непомнящего ТАСС.
В субботу, 6 декабря "Спартак" на своем поле примет московское "Динамо". Встреча 18-го тура чемпионата России начнется в 16:45 по столичному времени. Эта игра станет заключительной для команд в осенней части чемпионата. В предыдущий раз "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 2:2.
После 17-ти прошедших туров сезона-2025/26 красно-белые набрали 28 очков и на данный момент идут на шестой строчке в турнирной таблице. "Динамо" с 20 очками занимает десятое место. У лидирующего "Краснодара" – 37 очков.
Шахматист Непомнящий объяснил, почему болеет за "Спартак"
Фото: "Спорт-Экспресс"