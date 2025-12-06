Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Шахматист Непомнящий объяснил, почему болеет за "Спартак"

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как начал болеть за московский "Спартак".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Спартак" — команда, за которую болею с самого детства, так вышло. "Спартак" всё выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел. С тех пор люблю смотреть матчи, переживаю, конечно, радуюсь победам и огорчаюсь поражениям, как и все болельщики", — приводит слова Непомнящего ТАСС.

В субботу, 6 декабря "Спартак" на своем поле примет московское "Динамо". Встреча 18-го тура чемпионата России начнется в 16:45 по столичному времени. Эта игра станет заключительной для команд в осенней части чемпионата. В предыдущий раз "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 2:2.

После 17-ти прошедших туров сезона-2025/26 красно-белые набрали 28 очков и на данный момент идут на шестой строчке в турнирной таблице. "Динамо" с 20 очками занимает десятое место. У лидирующего "Краснодара" – 37 очков.

