Тюкавин: если Батраков перейдет в "Ювентус" или "Интер", пожму ему руку

"Если "Ювентус" или "Интер" заинтересованы в Батракове, если он перейдёт, то я пожму ему руку, напишу смс-ку, поздравлю", – приводит слова Тюкавина Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летним игроком "Локомотива" интересуется ряд европейских клубов, среди которых – итальянские "Интер", "Ювентус" и испанский "Атлетико Мадрид".
Батраков является воспитанником академии "Локомотива". В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах за команду, в которых записал на свой счет 14 голов и пять результативных передач. На данный момент он лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 10 забитыми мячами (2 пенальти). По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Батракова составляет 23 миллиона евро.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о возможном интересе европейских клубов к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"