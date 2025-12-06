Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Защитник "Спартака": у меня хорошие воспоминания о Станковиче

Футболист московского "Спартака" Кристофер Ву высказался о бывшем главном тренере клуба Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Какие у меня воспоминания о Станковиче? Хорошие. У каждого тренера есть свой взгляд, и я думаю, что с каждым специалистом нам надо прогрессировать. Каждый тренер даёт тебе дополнительную возможность стать лучше", - сказал Ву Metaratings.

11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17-ти матчах. Следующая игра красно-белых состоится сегодня, 6 декабря, против московского "Динамо".

