"Какие у меня воспоминания о Станковиче? Хорошие. У каждого тренера есть свой взгляд, и я думаю, что с каждым специалистом нам надо прогрессировать. Каждый тренер даёт тебе дополнительную возможность стать лучше", - сказал Ву Metaratings.
11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17-ти матчах. Следующая игра красно-белых состоится сегодня, 6 декабря, против московского "Динамо".
Защитник "Спартака": у меня хорошие воспоминания о Станковиче
Футболист московского "Спартака" Кристофер Ву высказался о бывшем главном тренере клуба Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"