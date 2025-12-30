Серхио Рамос может вернуться в Европу

39-летний испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в европейском клубе. С февраля Рамос выступает за мексиканский "Монтеррей", из которого точно уйдет 1 января 2026-го.

Фото: Getty Images

По сведениям Actu Foot, в услугах футболиста заинтересована французская "Ницца". Ранее Рамос уже выступал во Франции за "Пари Сен-Жермен" (2021–2023; 58 матчей, 6 забитых мячей, 1 голевая передача, 3 трофея).



Как сообщает источник, переговоры между Рамосом и "Ниццей" продолжаются. В будущем году испанцу исполнится 40 лет.



В составе "Монтеррея" Серхио провел 34 матча, в которых забил 8 мячей. Наибольшую известность он обрел по выступлениям за мадридский "Реал", цвета которого защищал с 2005 по 2021 год (671 матч, 101 гол, 40 результативных пасов). Со сливочными Рамос выиграл 22 трофея, включая пять чемпионских титулов, два Кубка Испании и четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА.



"Ницца" по итогам 16 туров с 17 очками располагается на 13-м месте турнирной таблицы французской Лиги 1.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Реал Мадрид