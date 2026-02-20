Стало известно, что Карседо попросил у Кахигао, когда возглавил "Спартак"

"Первое, о чем я попросил Франсиса Кахигао, когда пришел в клуб, — это наличие в штабе людей, которые знают все детали.
Артем Ребров был большим вратарем, он один из тех, кто сделал "Спартак" чемпионом.
Было очень важно иметь в штабе местных людей.
Стараемся изучить чемпионат как можно скорее", — сказал Карседо в беседе с пресс-службой красно-белых.
После 18 туров "Спартак" с 29 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Отставание команды от лидирующего "Краснодара" составляет 11 баллов.