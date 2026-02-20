Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Стало известно, что Карседо попросил у Кахигао, когда возглавил "Спартак"

Испанский специалист Хуан Карлос Карседо рассказал, о чем попросил спортивного директора "Спартака" Франсиса Кахигао после своего назначения главным тренером команды.
Фото: ФК "Спартак"
Карседо возглавил красно-белых 5 января. По словам испанца, он старается как можно быстрее изучить чемпионат России.

"Первое, о чем я попросил Франсиса Кахигао, когда пришел в клуб, — это наличие в штабе людей, которые знают все детали.

Артем Ребров был большим вратарем, он один из тех, кто сделал "Спартак" чемпионом.

Было очень важно иметь в штабе местных людей.

Стараемся изучить чемпионат как можно скорее", — сказал Карседо в беседе с пресс-службой красно-белых.

После 18 туров "Спартак" с 29 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Отставание команды от лидирующего "Краснодара" составляет 11 баллов.

