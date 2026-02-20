Матчи Скрыть

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Ветеран ЦСКА оценил обмен Дивеева на Гонду: Игорь — большая телега

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии Rusfootball.info высказался об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА
— Что думаете об уходе Дивеева — оборона стала слабее?
— Да Бог с ним! У нас есть Абдулкадыров и Лукин, хотя первого надо еще воспитывать, чтобы он читал игру. Он, конечно, самоотверженный, но играет опасно возле своих ворот — может легко привезти пенальти.

Дивеев играл на слабую "четверку" — ну, снимал он верх, внизу слабо играл, стартовой скорости у него нет, дистанционной тоже — получатся, что просто большая телега.

Но верх он снимал, забивал мячи — и что с того? Это для кухарок, не его работа же, а в обороне проигрывал и тактически, и физически. Правильно сделали, что поменяли его на Гонду, — отметил Пономарев.

