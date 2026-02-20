Ветеран ЦСКА оценил обмен Дивеева на Гонду: Игорь — большая телега

Фото: ПФК ЦСКА

Дивеев играл на слабую "четверку" — ну, снимал он верх, внизу слабо играл, стартовой скорости у него нет, дистанционной тоже — получатся, что просто большая телега.

— Да Бог с ним! У нас есть Абдулкадыров и Лукин, хотя первого надо еще воспитывать, чтобы он читал игру. Он, конечно, самоотверженный, но играет опасно возле своих ворот — может легко привезти пенальти.Но верх он снимал, забивал мячи — и что с того? Это для кухарок, не его работа же, а в обороне проигрывал и тактически, и физически. Правильно сделали, что поменяли его на Гонду, — отметил Пономарев.