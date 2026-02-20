Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Кузьмичев: ЦСКА лучше всех сработал на трансферном рынке зимой

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев в беседе с Rusfootball.info подвел итоги трансферного окна для клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
"Только сезон покажет, как и насколько эффективно клубы РПЛ провели эту зиму.

Но могу отметить ЦСКА — они сработали если не лучше всех, то очень продуктивно.

Команду пополнили опытные игроки, которые могут помочь команде достигать самых высоких результатов.

На бумаге "Зенит" тоже мощно усилился, но пока не понятно, как быстро смогут адаптироваться новые футболисты к лиге и жизни в России", — сказал Кузьмичев.

Лидирует в турнирной таблице РПЛ после первой части сезона "Краснодар", набравший 40 очков. Второе место с 39 баллами занимает "Зенит". ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится