Кузьмичев: ЦСКА лучше всех сработал на трансферном рынке зимой

Но могу отметить ЦСКА — они сработали если не лучше всех, то очень продуктивно.
Команду пополнили опытные игроки, которые могут помочь команде достигать самых высоких результатов.
На бумаге "Зенит" тоже мощно усилился, но пока не понятно, как быстро смогут адаптироваться новые футболисты к лиге и жизни в России", — сказал Кузьмичев.
Лидирует в турнирной таблице РПЛ после первой части сезона "Краснодар", набравший 40 очков. Второе место с 39 баллами занимает "Зенит". ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.