Ребров рассказал о предложении Карседо войти в тренерский штаб "Спартака"

"Карседо сказал, что он хотел бы, чтобы я помог ему в работе с вратарями. Честно скажу, не ожидал этого.Потому что вся моя карьера после футбола была связана с менеджментом, работал в спортивном блоке", – приводит слова Реброва "Матч ТВ".
Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в январе 2026 года. Испанский специалист подписал трудовое соглашение с московским клубом до лета 2028 года.
Артем Ребров на данный момент работает техническим координатором в "Спартаке". Во время зимних сборов команды он принимал участие в тренировочном процессе вратарей команды. За время карьеры футболиста вместе со "Спартаком" Ребров выигрывал чемпионат России и становился обладателем Суперкубка страны.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18-ти туров.