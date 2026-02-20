Матчи Скрыть

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Ребров рассказал о предложении Карседо войти в тренерский штаб "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о предложении войти в тренерский штаб Хуана Карседо.
Фото: РИА Новости
По словам Реброва, предложение войти в тренерский штаб Карседо стало для него неожиданным.

"Карседо сказал, что он хотел бы, чтобы я помог ему в работе с вратарями. Честно скажу, не ожидал этого.
Потому что вся моя карьера после футбола была связана с менеджментом, работал в спортивном блоке", – приводит слова Реброва "Матч ТВ".

Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в январе 2026 года. Испанский специалист подписал трудовое соглашение с московским клубом до лета 2028 года.

Артем Ребров на данный момент работает техническим координатором в "Спартаке". Во время зимних сборов команды он принимал участие в тренировочном процессе вратарей команды. За время карьеры футболиста вместе со "Спартаком" Ребров выигрывал чемпионат России и становился обладателем Суперкубка страны.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18-ти туров.

