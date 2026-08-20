Сафонов получил заметное повышение рейтинга в EA Sports FC 27

Матвей Сафонов получил заметное повышение рейтинга в футбольном симуляторе EA Sports FC 27.

Фото: EA Sports

Показатель российского вратаря "ПСЖ" составит 83 балла - на пять больше, чем в предыдущей части игры. Среди футболистов французского чемпионата самые высокие оценки получили Усман Дембеле и Витинья - по 90. Сафонов при этом уступает по рейтингу ведущим голкиперам мира: Тибо Куртуа оценён в 90 баллов, Джанлуиджи Доннарумма - в 89.



С показателем 83 Сафонов станет самым высокооценённым российским футболистом в FC 27. В предыдущих версиях игры лучшим среди россиян был Александр Головин.



Релиз EA Sports FC 27 на ПК и консолях запланирован на 25 сентября.