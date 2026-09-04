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Дивеев обратился к болельщикам "Зенита" перед игрой против ЦСКА

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев обратился к болельщикам команды в преддверии матча с ЦСКА в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Усердно работаем в преддверии важного матча. Команде нужна будет ваша поддержка уже в эту субботу! Буду переживать за парней с трибуны", - написал Дивеев в своем телеграм-канале.

Матч "Зенита" против ЦСКА в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 5 сентября. Центральная игра тура пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

Напомним, центральный защитник петербургской команды Игорь Дивеев пропустит встречу против своего бывшего клуба из-за дисквалификации.

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