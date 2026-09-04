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В ПАОКе подтвердили переход защитника "Краснодара"

В пресс-службе ПАОКа прокомментировали информацию о трансфере игрока "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Защитник "Краснодара" Диего Коста переходит на правах аренды в ПАОК? Да, он должен перейти в наш клуб", - цитирует "СЭ" представителя пресс-службы греческого клуба.

Диего Коста играет за "Краснодар" с июля 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го. В этом сезоне центральный защитник потерял место в стартовом составе команды и принял участие только в 2 матчах Кубка России и провел на поле 18 минут в РПЛ. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.

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