В ПАОКе подтвердили переход защитника "Краснодара"

"Защитник "Краснодара" Диего Коста переходит на правах аренды в ПАОК? Да, он должен перейти в наш клуб", - цитирует "СЭ" представителя пресс-службы греческого клуба.
Диего Коста играет за "Краснодар" с июля 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го. В этом сезоне центральный защитник потерял место в стартовом составе команды и принял участие только в 2 матчах Кубка России и провел на поле 18 минут в РПЛ. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.