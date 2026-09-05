"Зенит" - ЦСКА: на каком канале и во сколько бесплатно смотреть трансляцию матча РПЛ

Сегодня, 5 сентября, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После шести сыгранных туров петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, красно-синие располагаются на четвертой строчке с 12 баллами в своем активе.