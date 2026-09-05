Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
14:00
КраснодарНе начат
Зенит
16:30
ЦСКАНе начат
Ростов
19:00
ФакелНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
15:00
НефтехимикНе начат
Челябинск
15:00
Спартак КостромаНе начат
Ленинградец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
Уфа
16:00
ВелесНе начат
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Сочи
17:00
Нижний НовгородНе начат
Шинник
17:00
РоторНе начат

"Зенит" - ЦСКА: на каком канале и во сколько бесплатно смотреть трансляцию матча РПЛ

"Зенит" Санкт-Петербург - ЦСКА Москва: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 7 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 5 сентября, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

После шести сыгранных туров петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, красно-синие располагаются на четвертой строчке с 12 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится