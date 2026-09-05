Кузнецов назвал фаворита в матче "Зенит" - ЦСКА

- "Зенит" можно назвать фаворитом этого матча, несмотря на не самое удачное начало сезона. К этому матчу сине-бело-голубые подойдут в максимальной готовности. Но "армейцев" нельзя списывать со счетов.
ЦСКА – тёмная лошадка этого матча. Команда найдёт, что противопоставить сопернику, - приводит слова Кузнецова Metaratings.
Сегодня, 5 сентября, ЦСКА сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После шести сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками, сине-бело-голубые занимают третье место с таким же количеством баллов в своем активе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, ЦСКА занял пятое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.